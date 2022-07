Parcheggio pluripiano, la più grande incompiuta della città trasformata in una discarica

E' una delle incompiute "storiche" della nostra città. Stiamo parlando del parcheggio pluripiano di piazzale Rosselli, abbandonato ormai da una decina di anni, termine temporale che tiene conto però solo della ripartenza delle attività di completamento, stoppate da una interdittiva antimafia atipica che venne poi stracciata dal Cgars.

Lavori mai ripresi, nonostante una interlocuzione con le imprese, per il mancato raggiungimento di un accordo con il Comune, con immancabile coda legale che vedrà probabilmente il Municipio sconfitto.

Intanto però l'area di cantiere è in stato di totale abbandono, e si è trasformata in un rifugio per intere famiglie di senza fissa dimora, oltre che in vaste discariche. Tutto in pienissimo centro cittadino.

A puntare oggi il dito è il responsabile regionale del dipartimento trasparenza enti locali Giuseppe Di Rosa, che, da ex sostenitore dell'amministrazione Micciché, ricorda il programma elettorale presentato nel 2020, nel quale si puntava al recupero della struttura.

"Si renda pubblico ciò che si sta facendo per il futuro di Agrigento - dice -. Il Comune renda pubbliche le sue intenzioni, la città ha bisogno di certezze non solo di

progetti a lungo termine".