Viaggi della speranza nel Mediterraneo, da Caravaggio ai migranti nell'opera di Caminiti donata alla Prefettura

“Humilitas occidit superbiam” è il tema delle opere dell'artista Alex Caminiti, ideatore del collettivo Gas, che sono state donate alla prefettura di Agrigento per essere esposte perennemente nell'atrio del palazzo di piazzale Aldo Moro. L'opera, racconta della fuga di Caravaggio dalla condanna a morte e del suo viaggio che lo ha visto anche approdare in Sicilia. Un itinerario, per certi aspetti, simile a quello che fanno i migranti nel mare Mediterraneo. In mattinata, alla presenza delle autorità, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell'installazione artistica che è costituita da tre elementi, una spada in metallo poggiata su una roccia, un’elsa in marmo scoperchiata simile a una nave dalla prua puntata verso il mare e una copia del celebre ritratto di Michelangelo Merisi.