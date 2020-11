Migranti sbarcati dalla nave quarantena Rhapsody vagano per la città: ecco le immagini

Nella tarda serata di ieri, un gruppo di migranti è stato avvistato e filmato mentre, a piedi, percorrevano la strada di “Fondacazzo” in direzione della stazione bassa di Agrigento. Si tratta di 31 tunisini che - come anticipato già ieri sera da AgrigentoNotizie - dopo aver terminato il periodo di sorveglianza sanitaria sono stati barcati, a Porto Empedocle, dalla nave quarantena “Rhapsody”.

Tre sbarchi con 85 tunisini e 227 migranti trasferiti sulla "Suprema"

Non è la prima volta che i migranti, destinatari di fogli di via disposti dal questore della città dei Templi, dallo scalo empedoclino si dirigono a piedi verso la città dei Templi in cerca di un mezzo di trasporto per raggiungere altre destinazioni del Nord. Almeno ieri sera, il percorso seguito - e la stazione ferroviaria raggiunta (quella di Agrigento bassa ndr.) - è stato differente rispetto ai precedenti episodi.