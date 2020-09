Destinazione Francia: i migranti della Rhapsody proseguono il viaggio in pullman

Si sono conclude le operazioni di sbarco dalla nave Rhapsody, sono circa 500 i migranti che, per ordine del questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, hanno cinque giorni di tempo per lasciare il territorio nazionale. Dai microfoni di AgrigentoNotizie, diversi migranti, perlopiù di nazionalità tunisina, hanno ammesso di essere diretti in Francia per ricongiungersi con i propri familiari.

"Rhapsody" e "Sansovino" cariche di migranti a Porto Empedocle, sindaco protesta in banchina

A gruppi, da Porto Empedocle si sono diretti, a piedi, verso la città dei Templi dove, dal terminale degli autobus di piazzale Rosselli, hanno atteso i pullman diretti verso le regioni del nord.