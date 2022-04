Favara dice "no" alla guerra in Ucraina, centinaia di studenti in piazza per la pace

“No alla guerra, si alla pace” è stato questo lo slogan gridato oggi in piazza Cavour a Favara dagli alunni delle scuole dell'obbligo cittadine che hanno marciato per la pace in Ucraina. La manifestazione, promossa dall'istituto studi e ricerca “Calogero Marrone” e da Anpi, cade due giorni dopo il 25 aprile ed è servita per inculcare nei giovani, gli ideali di libertà e di ripudio dei conflitti bellici. Presenti sul palco anche quattro minori profughi che si stanno integrando con la comunità locale e che hanno ringraziato per l'accoglienza a loro riservata.

Favara, nello scorso mese di marzo è stata una delle prime località in Italia a organizzare una missione umanitaria, grazie al pullman di “Favara for Ukraine” noleggiato con una raccolta fondi dalla sedicenne Carla Bartoli, nella città dell'Agnello pasquale sono giunti 53 profughi ucraini e che attualemnte sono accolti in diversi centri dell'agrigentino e del nisseno.