Riflettori spenti sul Mandorlo in fiore, l'assessore regionale Scarpinato: “Agrigento orgoglio siciliano”

“Oggi sono veramente contento perché questa manifestazione ha regalato qualcosa di inimmaginabile alla città di Agrigento. Abbiamo visto sfilare tantissime persone felici per il Mandorlo in fiore, questo a testimonianza dell'identità siciliana. Un mandorlo in fiore che sarà ricordato negli anni a testimonianza di quello che avverrà a breve ovvero. Agrigento capitale della cultura 2025 e aggiungo, orgoglio siciliano”. Queste dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole pronunciate dall'assessore regionale dei Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato che ha seguito l'intera giornata conclusiva del Mandorlo in fiore.

La Colombia ha conquistato il cuore degli agrigentini: proclamazione e consegna del Tempio d'oro

Anche il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè si è detto soddisfatto della manifestazione: “Una giornata di festa, è stato meraviglioso vedere questo scenario, siamo riusciti a far ballare anche i gruppi di Russia e Ucraina. La città è invasa dai turisti e il bilancio non può che non essere positivo”.

“Le persone hanno gradito le scelte artistiche che abbiamo fatto, è stata una sagra meravigliosa abbiamo lavorato tanto però la gente ci ha premiati”. Questo invece è stato il commento dell'assessore comunale, nonché coordinatore del Mandorlo in fiore.

Cala il sipario sul festival internazionale del folklore, Tempio d'oro alla Colombia