Mandorlo in Fiore, vigili urbani e volontari in azione per liberare il percorso della fiaccolata

La città si prepara alla fiaccolata dell'amicizia che vedrà i gruppi folk sfilare lungo le vie del centro. Vigili urbani, volontari di protezione civile e personale sanitario sono al lavoro per predisporre tutte le misure necessarie al corretto svolgimento della manifestazione.

Le due grandi aree di sosta di piazza Vittorio Emanuele, dove dalle ore 14 di oggi, vigeva il divieto di sosta con rimozione, sono state liberate dalle auto e la stessa cosa è stata fatta nelle zone di transito della fiaccolata.

In attesa della definizione del piano traffico di domenica, è stato già stabilito che, dall'intersezione del viadotto Imera e lungo l'omonima via, in direzione piazzale Vittorio Emanuele, dalle 7 non sarà possibile parcheggiare, pena la rimozione forzata dei mezzi.