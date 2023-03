Mandorlo in fiore, la città celebra l'amicizia fra i popoli: ecco le immagini della fiaccolata

Un lungo cordone di persone già dalla via Atenea ha applaudito i ballerini provenienti da tutti i continenti, per ragioni di sicurezza le torce sono state accese dopo Porta di ponte

“Agrigento città candidata a capitale della cultura 2025 oggi è capitale dell'accoglienza e dell'integrazione e lancia il suo grido di pace ed io, facendomi portavoce e certo di interpretare i sentimenti di tutti noi, lancio un appello affinchè la guerra che oggi affligge la nostra Europa e tutte le guerre del mondo possano trovare presto una risoluzione pacifica. Che la pace non sia più un traguardo da raggiungere ma quotidiana realtà per tutti i popoli del mondo. Che alla base della convivenza possa esserci il rispetto per le tutte le culture accogliendone la diversità e l'unicità che esprimono”.

Sono state le parole del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, pronunciate nel messaggio di benvenuto ai gruppi folk e che ha anticipato la tradizionale fiaccolata dell'amicizia del Mandorlo in fiore. Un lungo cordone di persone da via Atena ha applaudito i ballerini provenienti da tutti i continenti. Per ragioni di sicurezza le fiaccole sono state accese da Porta di ponte dove, si è registrato anche qualche alterco fra spettatori che però è stato prontamente sedato dalle forze dell'ordine.