"Evviva, evviva, evviva": Maria Santissima di Porto Salvo ha abbracciato Lampedusa

Questo pomeriggio, Maria Santissima di Porto Salvo tornerà, in processione, al Santuario.

Lampedusa, in mattinata, alla Guitgia, vivrà il tradizionale - tanto atteso - concerto in acqua della banda musicale Lipadusa. Ieri pomeriggio, il momento più alto dei riti in onore della patrona della più grande isola delle Pelagie. Dopo il risveglio in musica e la tradizionale sfilata della banda musicale, il simulacro dell Madonna di Porto Salvo è stato portato, a spalla, in processione per le vie del paese, porto incluso. A scandire il percorso, le grida dei fedeli: "Evviva, evviva, evviva". Tanti, anzi tantissimi, in silenzio, ma a cuore aperto, hanno chiesto "aiuto" alla Madonna per vicende personali, qualcuno - sempre in silenzio - anche per il futuro dell'isola. Fra i portatori del simulacro, che pesa 150 chili, anche il vice sindaco delle Pelagie Attilio Lucia.

I lampedusani, ma non soltanto, sono molto devoti alla Madonna che, durante la seconda guerra mondiale, quando l'isola venne terribilmente danneggiata dai bombardamenti che distrussero anche il santuario, ma non il simulacro, non si registrarono vittime, né feriti. E questo per gli isolani fu un miracolo della beata Vergine.

Nel tardo pomeriggio, la Vergine tornerà - dopo aver abbracciato dallo scorso 3 settembre i lampedusani - al Santuario sulla cui porta c'è scritto: "Questa porta deve essere sempre aperta". Perché i lampedusani devono poter andare a pregare e a sciogliere i propri voti quando vogliono e possono. Una scritta che è, poi, la filosofia dei lampedusani: isola di accoglienza e di integrazione. Papa Francesco, durante la sua visita sulla più grande delle isole Pelagie, compì un atto di devozione di fronte a quell'immagine della Madonna di Porto Salvo.