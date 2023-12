Vigili del fuoco, Barbera è il nuovo comandante provinciale: "Con le risorse che abbiamo cresceremo in metodi, procedure ed impegno"

"Siamo e saremo sempre al servizio della collettività perché i vigili del fuoco sono fra la gente, per la gente!". Si è insediato stamani, e l'emozione non è affatto mancata, il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento: Calogero Barbera. La sobria cerimonia iniziata con i saluti al picchetto, l'alzabandiera e gli onori ai caduti è stata anche un momento di presentazione per Barbera, 48 anni, originario di Santa Margherita Belìce e dunque conoscitore del territorio provinciale.

"Su tutto il territorio regionale, le sinergie fra Regione, dipartimento Protezione civile, corpo Forestale e corpo vigili del fuoco e il processo di risposta nel corso della passata stagione estiva hanno dato esiti egregi - ha detto Barbera in merito alle emergenze incendi - . La situazione del personale in forza al comando provinciale di Agrigento è adeguata. Gli spazi di miglioramento e di ottimizzazione ci sono comunque. A me piace non la soluzione banale: più uomini più risorse, ma la soluzione impegnata: con le risorse che abbiamo crescere in metodi, procedure ed impegno".