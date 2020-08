Incendio si spinge dentro l'area del carcere Petrusa: ecco le immagini

Un incendio ha interessato una vasta area di contrada Petrusa ad Agrigento. Le forti raffiche di vento hanno alimentato le fiamme che hanno divorato diversi ettari di macchia mediterranea. I terreni impervi e la zona poco accessibile, rendono difficoltose le operazioni di spegnimento. Il rogo si è spinto anche dentro l’area perimetrale della casa circondariale “Pasquale di Lorenzo”, non interessando però i padiglioni detentivi. In azione, uomini e mezzi del servisio antincendio boschivo del dipartimento regionale foreste. Il fumo ha comunque raggiunto le celle e gli uffici del carcere, innescando una timida protesta dei detenuti. Problematica è stata anche la situazione viabilità, con il fuoco che si è spinto anche, ai bordi della carreggiata, lungo la statale che collega Agrigento e Favara e il fumo che, in alcuni tratti, ha ridotto a zero la visibilità per i conducenti dei mezzi in transito.