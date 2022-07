"Viaggio fra i quartieri", un residente: "In via Toniolo i migliori capperi selvatici della città”

"Lo spazzamento delle strade non esiste ormai da diversi anni, per non parlare del decespugliamento che per noi del quartiere è un lontano miraggio. Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni. Se permettete l'ironia, l'unico lato positivo è quello che sui marciapiedi di via Toniolo, crescono i migliori capperi selvatici della città”. E' con queste parole che abitante della via Toniolo, ad Agrigento, si è rivolto ad AgrigentoNotizie per la rubrica “Viaggio fra i quartieri”, un vero e proprio focus sul degrado che riguarda tanto il centro quanto le periferie della città dei Templi.

Chiunque voglia evidenziare lo stato di degrado, o le criticità del proprio quartiere, può scrivere all'indirizzo mail: redazione@agrigentonotizie.it, allegando dei video di buona qualità, possibilmente registrati con lo smartphone in posizione orizzontale. Nell'oggetto dell'invio si deve specificare la voce “Viaggio fra i quartieri”.

La redazione di AgrigentoNotizie ribadisce che il focus "Viaggio fra i quartieri" ha un unico, e solo, obiettivo: richiamare l'attenzione degli organi preposti, sensibilizzare e fare in modo che le "macchie" di inciviltà vengano cancellate, "tamponate" le criticità sulla viabilità, facendo di fatto finire nel dimenticatoio le realtà degradate.