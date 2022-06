"Viaggio fra i quartieri", i residenti: "In via Mattarella dal 2019 c'è una transenna sulla strada"

"In via Mattarella c'è una buca che risale al 2019 e che, da allora, è transennata e abbandonata". Dopo l'avvio della rubrica dedicata alle condizioni in cui si trovano i quartieri cittadini, arrivano le prime segnalazioni degli agrigentini.

"Ho visto il vostro video su Quadrivio e Calcarelle - ci scrive un residente - ma vi mancano alcune chicche come una buca che risale al 2019 e che su mia segnalazione è stata più volte transennata. E' rimasta poi, per quasi 3 mesi, in abbandono costituendo un rischio la vita dei centauri specie in ore notturne. Dopo una successiva segnalazione, è stata creata una 'mega lapazza', che ha creato il problema di far diventare la strada ad una corsia facendo rischiare ogni giorno degli incidenti stradali frontali. A questo - continua il residente - si aggiunge più dina voragine nei pressi degli uffici Enel. Per transennare tutto hanno eliminato anche una trentina di parcheggi".