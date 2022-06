Marciapiedi e strade impercorribili, erbacce e rifiuti gettati ovunque: AgrigentoNotizie avvia "Viaggio fra i quartieri"

AgrigentoNotizie, da una settimana, ha avviato un "Viaggio fra i quartieri" per documentare lo stato di degrado in cui si trova la città. Un focus su quelli che sono i tanti problemi e criticità che vengono segnalati, quasi quotidianamente, dai lettori. O di cui non si fa altro che parlare e disquisire sui social. Un "Viaggio fra i quartieri" che, già dai primi passi mossi, ha messo in luce realtà di degrado: erbacce, rifiuti, dissesti. E non soltanto nei cosiddetti rioni periferici, ma anche e soprattutto in quelle location che sono meta di turismo.

Ecco i primi report video che sono stati realizzati nella passata settimana:

Chiunque avesse delle segnalazioni specifiche su una strada o una contrada in particolare o, ancora, su un quartiere, può contattare - e segnalare - la redazione di AgrigentoNotizie. Questo - specificando che si tratta del focus "Viaggio fra i quartieri" - l'indirizzo mail: redazione@agrigentonotizie.it

I lettori potranno anche, alla stessa maniera, fornire dei video delle "loro" realtà degradate o video testimonianze. In questo caso, la redazione raccomanda che i video abbiano una buona risoluzione.

Il focus "Viaggio fra i quartieri" ha un unico, e solo, obiettivo: richiamare l'attenzione degli organi preposti, sensibilizzare e fare in modo che le "macchie" di inciviltà vengano cancellate, "tamponate" le criticità sulla viabilità, facendo di fatto finire nel dimenticatoio le realtà degradate.