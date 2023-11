Sanità in codice rosso, l'inchiesta di “Mi manda Rai Tre” tocca anche gli ospedali di Agrigento e Canicattì

Telecamere del programma televisivo “Mi manda Rai Tre” puntate sulle criticità che gravano sulla sanità pubblica con un'inchiesta giornalistica dell'inviata Rita Rocca che mette a nudo le problematiche che investono il sistema sanitario, indistintamente da Nord a Sud dello stivale. Nel servizio andato in onda nel corso della puntata di oggi, sabato 18 novembre, si è parlato anche di due ospedali agrigentini, il "San Giovanni di Dio" di Agrigento e il "Barone Lombardo" di Canicattì.

L'inchiesta, che verte anche sulla carenza di medici e le criticità dei pronto soccorso, ha ripreso un fatto documentato, nei mesi scorsi, dalla redazione di AgrigentoNotizie: il punto di prima emergenza del nosocomio agrigentino era andato in tilt a causa della mancanza di barelle. Circostanza quest'ultima che aveva costretto le ambulanze a rimanere bloccate davanti l'ospedale fino a quando non veniva assegnato un posto ai pazienti giunti con il 118. La troupe di "Mi manda Rai Tre" è stata anche ospite della redazione di AgrigentoNotizie, intervistando il giornalista Giuseppe Caruana che aveva seguito il caso della mancanza di barelle, nonché le altre criticità e carenze emerse nel corso dei mesi.

L'inviata della trasmissione, condotta da Federico Ruffo, ha anche mostrato lo stato di degrado in cui versa l'ospedale di Canicattì che non solo deve fare i conti con le carenze strutturali, ma metteva in bella mostra anche dei rifiuti speciali che la troupe Rai ha trovato ammassati davanti al noscomio. Significativa è stata anche la testimonianza di un paziente canicattinese che, colpito da infarto, ha rischiato la vita durante il trasferimento in ambulanza ad Agrigento.