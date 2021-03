Vaccino AstraZeneca sospeso: ventiquattro ore dopo l’inaugurazione si ferma l’hub del Villaggio Mosè

Stop momentaneo delle vaccinazioni nell’hub allestito all’interno del Palacongressi del Villaggio Mosè di Agrigento. La struttura, inaugurata ieri si è dovuta fermare dopo la decisione di Aifa della sospensione precauzionale e temporanea del vaccino Astrazeneca. Per il centro di vaccinazioni del viale Leonardo Sciascia urge una rimodulazione della programmazione sulle somministrazioni dei vaccini disponibili, in tal senso è stato fissato un incontro responsabili dell’Azienda sanitaria provinciale per organizzare le attività dello stesso hub in funzione dei vaccini disponibili e delle categorie a cui sono rivolte le dosi.