Emergenza Covid, Miccichè chiude tutto: "Colpa degli irresponsabili"

La crescita esponenziale dei casi di Covid nella città dei Templi, ha indotto il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè ad ordinare la chiusura degli asili nido, scuole dell’infanzia e ludoteche private e disporre anche la sospensione dei mercati rionali per evitare i rischi di un’eventuale diffusione del contagio.

“Questi provvedimenti – dice il sindaco Miccichè dai microfoni di AgrigentoNotizie – sono stati presi in manienra molto sofferta perché capisco bene il grave disagio economico che io stesso sto arrecando, però serve anche per fare capire alla popolazione la gravità della situazione sanitaria che si sta prospettando. E’ vero – aggiunge il primo cittadino – che il Covid non si prende al mercato, così come è vero che non si prende a scuola, ma purtroppo per i comportamenti irresponsabili da parte di chi è affetto da Covid o da persone che sono state in contatto con i contagiati, il virus rischia di essere veicolato nei mercati e nelle scuole. Da medico – dice ancora il sindaco Miccichè – sono seriamente arrabbiato perché sono stato chiamato da gente che ha avuto contatti con persone positive al Covid-19 e che iniziano ad avere i sintomi riconducibili al virus, e anziché seguire il consiglio di effettuare subito le procedure previste per effettuare il test del tampone, rinviano l’esame diagnostico. Questo – ribadisce il sindaco – è un comportamento irresponsabile”.