"Normality day": centinaia di studenti in marcia per la legalità e inaugurata la buca lettere anonime

La città di Licata ha vissuto il “Normality day”, ovvero il giorno di normalità organizzato da Rete per la legalità Siciliaaps – sos impresa, l'associazione regionale antiracket e antiusura. Gli studenti del liceo classico Linares, insieme alle autorità cittadine, hanno sfilato in corteo lungo le vie del centro.

Tre sono state le tappe particolarmente significative del corteo: la prima si è avuta all'interno del palazzo municipale dove è stato collocato un banner con la scritta “Liberiamo Licata dalla mafia, dalla corruzione, dall'usura e dal racket”. Successivamente, In piazza Regina Elena, è stato installato un trittico con le immagini del giudice Giovanni Falcone, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e del beato Rosario Angelo Livatino. Infine, nella villetta Regina Elena, è stata collocata la buca per le lettere anonime.

“Si stratta di una buca lettere – dichiara Eugenio Di Francesco che presiede l'associazione organizzatrice della manifestazione - che serve per abbattere il muro di omertà e silenzio in un paese come Licata dove si vuole collocare un grande deterrente alla criminalità organizzata. La gente – conclude Di Francesco - deve scoprire che, concretamente, si può fidare dello Stato e assieme allo Stato, si può creare un clima civile e sereno".