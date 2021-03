Casi di Covid nelle scuole, Micciché: "Tre i nuovi positivi, ma la chiusura non spetta al sindaco"

Chiusura delle scuole per casi di Covid-19, Micciché non ci sta e torna a ribadire: la competenza non è dei primi cittadini.

"Ci tengo a ribadire quali sono i passaggi e le competenze in caso di positività in un istituto scolastico - spiega -. L’Asp comunica giornalmente ai sindaci i numeri dei casi positivi: attualmente ci sono 2 casi positivi presso la scuola 'Fava' di Monserato e un positivo presso la materna 'Trupia'. Questo non consente la chiusura delle scuole, provvedimento che viene proposto dall'Asp solo in caso si superino i 5 casi in ogni istituto. Nei giorni di chiusura si provvede a sanificare i locali ed effettuare i tamponi. Senza questo passaggio, non è possibile disporre alcuna chiusura - continua Micciché -. Io devo rispettare il Dpcm del 2 marzo e l’ordinanza di Musumeci e non posso predisporre chiusure se non per ordine del Governo nazionale o regionale".