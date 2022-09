Al teatro Valle dei Templi si avverano anche i sogni: Giorgia canta "Luce" con Elisa

Un abbraccio durato 20, interminabili, secondi. Abito nero e bandana in testa, Giorgia ieri sera - al teatro Valle dei Templi - ha realizzato il suo sogno: ha cantato "Luce (Tramonti a nord est)" con Elisa. A chiamarla sul palco di piano San Gregorio è stata la stessa produttrice discografica. E Giorgia, naturalmente, non riusciva a crederci. "Noi se possiamo esaudiamo i desideri" - ha detto Elisa, dopo aver abbracciato la ragazza - . E sentendo il suo nome, Elisa non ha avuto dubbio alcuno: "Giorgia, ti chiami Giorgia. Già il nome promette bene direi ...".

Giorgia aveva scritto su un cartellone: "Vorrei cantare 'Luce' con te". E il sogno della giovane si è avverato. "Parlami come il vento fra gli alberi, parlami come il cielo con la sua terra .. non ho difese ma .. ho scelto di essere libera. Adesso è la verità l'unica cosa che conta ... dimmi se fai qualcosa, se mi stai sentendo .. avrai cura di tutto quello che ti ho dato, dimmi siamo nella stessa lacrima come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi ...".

Al concerto di Tommaso Paradiso, Simone - realizzando il suo sogno - ha chiesto in sposa la sua Alessia. Al live di Elisa, Giorgia, emozionatissima, ha cantato con la sua cantautrice preferita. "... Il sole mi parla di te, la luna mi parla di te, avrai cura di tutto quello che ti ho dato anche se dentro una lacrima ...".

Al live della quarantaquattrenne Elisa Toffoli è stato presente, fra le autorità, anche il prefetto di Agrigento: Maria Rita Cocciufa.