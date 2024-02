Niente aggressioni o risse a Canicattì: carabinieri e polizia garantiscono la movida sicura

Non un'operazione "Alto impatto", ma un rafforzamento di presenza e controlli ad opera delle pattuglie di carabinieri e polizia per garantire - nelle location della movida - ordine e sicurezza pubblica. Così è stato deciso durante il recente comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Filippo Romano e tenuto a Canicattì. E così è stato - concretizzando quello che non è uno slogan: movida sicura - nell'ultimo weekend fra piazza Dante e il viale Regina Margherita in particolar modo.

I tantissimi giovani, minorenni per la maggior parte, hanno affollato i locali e le pertinenze, svagandosi e divertendosi senza che si innescassero litigi, tafferugli o risse. A sollecitare, dopo qualche criticità, una maggiore presenza sul territorio era stato il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. E carabinieri e polizia hanno garantito prevenzione e repressione.

Controlli sono stati fatti anche in piazza 4 Novembre e in largo Aosta dove comunque non c'era molto movimento. E questo perché verosimilmente in tanti hanno scelto di spostarsi a Castrofilippo o a Licata per le sfilate dei carri allegorici di Carnevale.

I militari dell'Arma hanno, in piazza Dante soprattutto, effettuato anche - sempre in un'ottica di prevenzione e repressione - delle verifiche ai locali della movida. Non sono state riscontrate - stando a quanto è emerso - irregolarità.