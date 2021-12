Rifiuti, il Comune lancia la sfida “Agrigentopulita”: ai bambini il compito di educare i grandi

Lezioni di educazione civica per 1.509 studenti degli istituti comprensivi per farne cittadini esemplari in materia di rispetto dell'ambiente e del decoro urbano. Questa in sintesi è la mission del progetto #agrigentopulita lanciato dall'amministrazione comunale e che vede nelle associazioni ambientaliste: Fai, Italia Nostra, Legambiente, Mareamico, Marevivo e Wwf lo strumento educativo di confronto con gli stessi studenti. La campagna di sensibilizzazione coinvolge inizialmente gli Istituti comprensivi: Agrigento Centro, Anna Frank, Esseneto, Quasimodo e Rita Levi Montalcini ma la volontà di Palazzo dei Giganti è quella di estendere il progetto anche a tutti gli altri istituti scolastici della città.