Operazione antidroga “Dark Community”, il tenente Armetta: "La Oasi Emmanuele da luogo di cura a centrale dello spaccio”

“Questa è l'ennesima attività di indagine portata a termine dalla tenenza di Favara ed è il segno che la comunità favarese non viene mai lasciata sola dai carabinieri, sentiamo il peso morale di stare continuamente vicini per reprimere qualsiasi tipo di reato”. Così a margine della conferenza sull'operazione antidroga “Dark community”, ai microfoni di AgrigentoNotizie ha parlato il comandante della compagnia carabinieri di Agrigento in merito al monitoraggio del territorio. Dei dettagli dell'operazione che ha portato all'esecuzione di sette misure cautelari ha invece parlato chi le indagini le ha effettivamente condotte sul campo, ovvero il tenente Fabio Armetta: “La comunità Oasì Emmanuele – ha detto l'ufficiale – dovrebbe vigilare e curare i soggetti affetti da patologie psichiche e con problematiche di tossicodipendenza ma che in realtà, al suo interno, abbiamo riscontrato lo spaccio di sostanze stupefacenti. La droga – ha aggiunto il tenente Armetta – accedeva all'interno della struttura con diversi escamotage che siamo riusciti a fare emergere grazie alle attività tecniche e in alcune circostanze, i pazienti si affacciavano dal balcone e calavano il paniere dove veniva messa la sostanza. La comunità – ha concluso il comandante della tenenza di Favara – è al momento ancora attiva, ci saranno comunque ulteriori sviluppi”.