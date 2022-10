I retroscena

Inchiesta "Dark community": col paniere calato dal balcone avveniva lo scambio droga-soldi, "roba" che veniva pagata anche con prestazioni sessuali

Le riprese video hanno cristallizzato come gli ospiti della struttura per disabili psichici e tossicodipendenti venissero maltrattati e minacciati quando si azzardavano a protestare o recriminare per eventuali carenze nella gestione della comunità