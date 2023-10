Quanti passi devi fare al giorno per abbassare la pressione

Soffrono di ipertensione 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo, di cui 16 milioni solo in Italia. Un numero che negli ultimi 30 anni è più che raddoppiato, come suggerisce un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet. L’ipertensione è una condizione caratterizzata da una pressione sanguigna (l’intensità con cui il sangue scorre nei vasi) più alta rispetto agli standard fisiologici. I valori normali in età adulta dovrebbero essere compresi tra 115 e 120 mmHg per la massima (sistolica) e tra 75 e 80 mmHg per la minima (diastolica). Quando superano 140 per la massima e 90 per la minima allora c’è ipertensione. Una condizione che mette a dura prova i vasi sanguigni, il cuore e altri organi, aumentando il rischio di sviluppare condizioni gravi come insufficienza cardiaca, infarti e ictus. Pertanto, è importante diagnosticarla in tempo e non trascurarla.

Se la pressione supera la soglia 160/100 mmHg o se, anche con valori più bassi, ci sono fattori di rischio concomitanti (come diabete e colesterolo alto), è necessario assumere una terapia farmacologica. Parallelamente si raccomanda di seguire una dieta equilibrata con un basso consumo di grassi saturi, di alcolici e di sale, di evitare il fumo, e praticare una regolare attività fisica, in particolare esercizio aerobico come camminare o correre. Una corsa o una passeggiata nei dintorni di casa una volta al giorno, secondo gli esperti, possono avere grandi vantaggi in termini di salute del cuore. A tal proposito un nuovo studio dell’Università del Connecticut (USA) e della Iowa State University (USA) ha scoperto qual è il numero di passi ottimale che gli ipertesi dovrebbero compiere per tenere sotto controllo la pressione. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sul Journal of Cardiovascolare Development and Disease.

Cosa dicono le linee guida sull’attività fisica

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda ai soggetti tra i 18 e i 64 anni di fare 150-300 minuti di attività fisica di intensità moderata ogni settimana, o 75-150 minuti di esercizio di intensità vigorosa ogni settimana (o una combinazione equivalente della stessa). Nell’adulto dopo i 65 anni raccomanda le medesime indicazioni dell’adulto fra i 18 e i 64 anni, ma aggiunge quella di praticare dell’esercizio per l’equilibrio, almeno 3 volte la settimana, soprattutto per coloro che hanno una mobilità scarsa, in modo da prevenire le cadute. Tuttavia, non esistono linee guida di salute pubblica riconosciute dall’OMS e supportate da evidenze scientifiche che raccomandino un numero specifico di passaggi al giorno per migliorare la salute e allungare l'aspettativa di vita.

Lo studio

Per individuare il numero giornaliero di passi ottimale, i ricercatori americani hanno preso in esame un gruppo di anziani sedentari di età compresa tra 68 e 78 anni che prima dello studio percorrevano in media circa 4.000 passi al giorno. Per registrare il numero esatto di passi compiuti al giorno, hanno inviato loro un kit con pedometri, misuratori di pressione sanguigna e diari dei passi. Dopo aver consultato studi precedenti, hanno raccomandato ai partecipanti di aggiungere altri 3.000 passi ai 4.000 che già percorrevano quotidianamente. In questo modo avrebbero percorso complessivamente 7.000 passi giornalieri, un’indicazione in linea con la raccomandazione dell'American College of Sports Medicine.

Aumentare il numero di passi riduce la pressione e il rischio di mortalità

Grazie a questo incremento del numero dei passi, la pressione arteriosa sistolica (massima) e diastolica (minima) dei partecipanti è diminuita rispettivamente di sette e quattro punti. Una riduzione della pressione di questa portata corrisponde a una riduzione del rischio relativo di mortalità per tutte le cause dell’11% e del 16% per la mortalità cardiovascolare, una riduzione del 18% del rischio di malattie cardiache e una riduzione del 36% del rischio di ictus. "È entusiasmante - ha affermato Elizabeth Lefferts, autrice principale dell'articolo - che un intervento così semplice sullo stile di vita possa essere altrettanto efficace dell'esercizio strutturato e di alcuni farmaci". Risultati simili sono emersi anche da un’altra ricerca precedente dell'Università del Massachusetts ad Amherst, condotta su oltre 2000 soggetti di mezza età, secondo cui 7000 passi al giorno riduce il rischio di morte prematura dal 50 al 70%.

7000 passi al giorno hanno un effetto simile ai farmaci ipertensivi

I risultati dello studio suggeriscono che compiere 7.000 passi al raggiunto (l'obiettivo raggiunto dai partecipanti) ha lo stesso effetto sulla riduzione della pressione osservato con i farmaci antipertensivi. Otto dei 21 partecipanti erano già in terapia con farmaci antipertensivi, ciononostante hanno comunque riscontrato miglioramenti nella pressione sanguigna sistolica aumentando la loro attività quotidiana. "In uno studio precedente - ha affermato Linda Pescatello, altra autrice dello studio - abbiamo scoperto che quando l'esercizio fisico è combinato con i farmaci ipertensivi, rafforza gli effetti di questi ultimi sulle pressione sanguigna. L'esercizio fisico può essere quindi considerato una terapia antipertensiva, come parte dell'arsenale terapeutico".

La velocità non conta quanto il numero di passi

I ricercatori hanno scoperto che la velocità con cui si cammina o il camminare a intervalli continui non impatta sull’abbassamento della pressione quanto l’aumento del numero dei passi totali giornalieri. "Abbiamo visto che ciò che conta veramente è il volume dell'attività fisica, non l'intensità - ha affermato la dott.ssa Pescatello -. Usando il volume come obiettivo, qualunque cosa si adatti e qualunque cosa funzioni offre benefici per la salute". Dopo questo studio pilota, i ricercatori vorrebbero utilizzare i dati ottenuti per avviare uno nuovo studio clinico più ampio.