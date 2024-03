Giornate di primavera Fai, studenti protagonisti: sono loro a guidare i visitatori tra i sentieri del giardino botanico

Sono 750 i beni in Italia che sono gestiti dal Fondo ambiente italiano e che oggi e domani, domenica 24 marzo, sono aperti al pubblico in occasione delle giornate di primavera. Nella sola città di Agrigento sono quattro i tesori visitabili, ovvero il giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi, la storica villa Genaurdi in via Ugo La Malfa, l'alloggio prefettizio di piazzale Aldo Moro e il suggestivo giardino Botanico del Libero consorzio comunale di via Demetra dove la redazione di AgrigentoNotizie è stata accolta dai ciceroni d'eccezione, ovvero gli studenti del liceo Leonardo. Giuliana Caruana e Marco Messina ci hanno accompagnato lungo i sentieri del parco urbano e ci hanno illustrato ianche quali sono le caratteristiche principali.

