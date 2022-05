Agrigento cooking show, Raffadali trionfa nel contest di Marco Gallo che racconta le eccellenze del territorio

Il racconto del territorio con le sue eccellenze gastronomiche, una vetrina che valorizza non solo il lavoro dei cuochi e dei ristoratori agrigentini ma anche dei videomaker che con le immagini hanno contribuito ad amplificare l'essenza dei piatti della tradizione.

Questa in sintesi è la mission di “Agrigento cooking show”, il contest, giunto alla sua seconda edizione che è stato ideato dal videomaker Marco Gallo e che si è chiuso ieri al Palacongressi del Villaggio Mosè di Agrigento che per l'occasione ha smesso i panni del grande hub vaccinale dell'emergenza pandemica. Degustazioni e reinterpretazioni dei piatti tipici, lo street food e e la sfida ai fornelli, degli chef dei ristoranti concorrenti, hanno intrattenuto il numeroso pubblico presente. Fra gli ospiti della secondo edizione anche la giornalista palermitana Giusi Battaglia, conduttrice di un seguito programma sulla cucina palermitana. A condurre la finale del contest è stato il giornalista televisivo Silvio Schembri.

Per l’edizione 2022 ad aggiudicarsi il primo premio è stato "Il Mangione” di Raffadali con il duo Massimiliano Gallo e Andrea Barba, secondo posto per “Hostaria del Vicolo” di Sciacca con Arte Ventuno , “Il terzo per “Granofino” di Agrigento con Salvo La Rocca. Arte Ventuno ha vinto come Miglior Video di Agrigento Cooking Show.

Novità della seconda edizione è stata la partnership con “All Food Sicily”, quotidiano online dedicato ad enogastronomia e turismo in Sicilia, che ha assegnato due ulteriori premi per il miglior piatto e la migliore storia: il primo è andato al Macco di Marlò di Raffadali, per il miglior video ex-aequo Alessandro Tondo, videomaker de La Scogliera di Siculiana, e Mauro Posante per Mabel Il premio assegnato da VisitAgrigento.it, è andato per il miglior piatto all’Hostaria del Vicolo Sciacca, miglior video ad Arte Ventuno.

Menzione speciale della direzione di Agrigento Cooking show al ristorante Nodo.