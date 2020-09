Ufficio postale di Piano Lanterna, la Cisl: "Lunghe attese e nervosismo, occorre aprire tutti i giorni"

"Riaprite lo sportello postale di piano Lanterna, a Porto Empedocle". E' questo l'appello, fatto a gran voce - e non solo - da parte del responsabile comunale della Cisl di Porto Empedocle, Eduardo Sessa. Il sindacato ha inviato una nota alla drezione provinciale di Poste Italiane.

"Tale decisione della direzione provinciale di Poste Italiane, di limitare a soli tre giorni a settimana l’apertura dell importante sportello, ha dell’ incomprensibile. Considerato - dice in una nota Sessa - che questo ufficio si trova in un popoloso quartiere del paese e serve anche le zone Ciuccafa e Grandi Lavori. Ciò favorisce il concentramento dell’utenza nei tre soli giorni di apertura, e contrasta con la necessità di evitare assembramenti in piccoli spazi. Inoltre, tale scelta fa si che le lunghe attese inaspriscono gli animi della gente in attesa, e spesso si favorisce il ricorso alle mani. Ancora, si mette sotto pressione l’operato degli operatori addetti agli sportelli, che in moltissime occasioni vengono ripresi verbalmente dalla gente in attesa. Con l’invio di tale nota, si auspica che la direzione Provinciale di poste Italiane possa rivedere tale decisione, e si possa tornare alla riapertura degli sportelli per tutti i giorni feriali della settimana".