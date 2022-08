Torre Salsa, alla scoperta del mondo animale che abita la Riserva Naturale Orientata

Il nostro tour per conoscere da vicino le meraviglie del territorio Agrigentino continua con un angolo di paradiso situato tra Siculiana Marina ed Eraclea Minoa, stiamo parlando della Riserva Naturale Orientata, area di rilievo naturalistico gestita dal Wwf, qui si tutela la Caretta caretta e il suo habitat e non solo.

Il nome del luogo deriva dalla presenza dell’antica torre di avvistamento, chiamata appunto Torre Salsa, che si trova al centro dell’oasi. Un ambiente tra i più rilevanti della Sicilia la cui bellezza si esprime anche attraverso la varietà di flora e fauna. Nella costa troviamo falesie più o meno ripide, dune e spiagge dorate. Sicuramente va annoverata la ricca fauna. Come riporta il sito del Wwf le spiagge sono occasionalmente frequentate dalla tartaruga marina (Caretta caretta) per deporre le uova. A vivere nel pantano l'endemica testuggine palustre siciliana (Emys trinacris) e il ramarro (Lacerta viridis). Una specie protetta presente nella zona è l’istrice.

Ma quali sono gli uccelli che nidificano nella Riserva? Tra questi meritano di essere annoverati: la Cannaiola specie migratrice trans-sahariana, l'Usignolo, l'Usignolo di fiume (Cettia cetti). Tra i rapaci abbiamo invece il Falco pellegrino, la Poiana , il Gheppio, la Civetta e il Barbagianni . Nelle parti più alte si possono trovare il Passero solitario e la Cappellaccia. Nelle scogliere basse a passare sono l'Airone cenerino, la Garzetta, la Spatola. In spiaggia non possono mancare i gabbiani, da quelli reali mediterranei a quelli corallini, passando per i gabbiani comuni. Nel periodo delle migrazione è possibile avvistare limicoli tra cui Piro piro , Corrieri e Pivieri. A trovare rifugio nelle parti alberate tortore e i colombacci.

“Negli ultimi anni è aumentato il numero di Gruccioni provenienti dall'Africa ed esteso il periodo di permanenza. Questa specie nidifica nei terrapieni. Per la sua importanza faunistica, in quest'area é stata istituita una oasi di protezione rifugio della fauna selvatica, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 37/1981”, si legge nel sito del Wwf. Ad abitare la Riserva anche numerosi insetti: la farfalla danaus chrysippus, di origine nordafricana, la falena del giglio e la sfinge dell'euforbia. C'è anche una specia rara: l'Orchrilidia sicula.