Operazione "Rege Manex", commercianti pagavano le prostitute con buste di spesa

Dalle indagini dell'operazione "Rege manex" emerge una situazione di degrado attorno allo sfruttamento di sei donne di nazionalità romena costrette a prostituirsi in diversi luoghi.

Le "alcove" erano spesso improvvisate in: appartamenti, automobili e persino in strada, nei giardini pubblici di Palma di Montechiaro. La somma pagata dai clienti era variabile, dalle 200/300 euro delle persone più anziane alle 20 euro.

Non solo scambio di denaro però: dalle indagini infatti emergerebbe come alcuni commercianti, pagassero la prestazione sessuale ricevuta non "cash", ma con della merce, sopratutto alimenti.

"Abbiamo riscontrato - dice il commissario capo Tommaso Amato, dirigente del commissariato di Palma di Montechiaro - come le prostitute si lamentavano per non aver potuto svolgere le prestazioni sessuali, perchè in macchina avevano trovato minorenni"