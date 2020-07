Protagonismo civico: privati regalano il “Parco dei girasoli” ai bambini di Villaseta

Lo hanno chiamato “Parco dei girasoli” l’area di piazza XXV Aprile di Villaseta che grazie ad un’azione di protagonismo civico, è stata dedicata ai più piccoli. Un parco giochi donato al Comune da : Soroptimist, Le spose di Majorca, Sam e Celine La Duca, Accademia Belle Arti Agrigento, La Rete di Cristina e Lions Club Agrigento. Il mondo dell’associazionismo, insieme agli imprenditori dunque, per riqualificare un lembo di quartiere che vive diverse condizioni di degrado.

Il protagonismo civico arriva a Giardina Gallotti: bonificato lo stadio

„ Il protagonismo civico arriva a Giardina Gallotti: bonificato lo stadio “





“Grazie ai cittadini e alle associazioni – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il sindaco, Lillo Firetto - siamo riusciti tutti insieme, a fare squadra ed a realizzare questi spazi per i bambini. Credo che sia – ha aggiunto - un grande sforzo di fantasia che è venuto fuori da tanti e in questo, l’amministrazione comunale ha giocato il ruolo del driver e, in qualche modo, di sollecitatore e facilitatore”.

Quando l'unione fa la forza: ecco cosa è "nato" a Fontanelle grazie al protagonismo civico

„ Quando l'unione fa la forza: ecco cosa è "nato" a Fontanelle grazie al protagonismo civico “



A pochi metri dal nuovo parco giochi però, situazioni di degrado e le immancabili discariche abusive di rifiuto, non rendono giustizia ai gesti di generosità di quanti, hanno voluto dare un tocco di colore a Villaseta. “Non si capisce il perché – ha detto il sindaco di Agrigento – se hanno da buttare un salotto, lo caricano e lo abbandonano in strada, quando invece, basterebbe fare una telefonata e il Comune lo ritirerebbe gratis e a domicilio”.