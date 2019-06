Scomparsa di Gessica Lattuca, Russotto rompe il silenzio: "Mandate i Ris anche dai suoi conoscenti"

Dopo un lungo periodo di silenzio ritorna a parlare Filippo Russotto, l’ex compagno di Gessica Lattuca, unica persona iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Agrigento che ipotizza i reati di maltrattamenti, sfruttamento della prostituzione e occultamento di cadavere. Filippo Russotto, che si è sempre dichiarato estraneo alla scomparsa della 27enne madre di quattro bambini, tre dei quali nati dalla loro relazione, lancia un messaggio agli inquirenti: “Perché non fanno in altre parti i controlli che hanno fatto a me?”. Il riferimento è ai rilievi eseguiti dai carabinieri del Ris di Messina nelle sue proprietà.

Alla domanda “Dove, secondo te dovrebbero andare?". L’ex compagno di Gessica risponde: ”In tutte queste persone che conoscono Gessica”. Russotto non indica nessuno in particolare, ma il velato riferimento è rivolto alle persone che, dal 12 agosto scorso (data della scomparsa della sua ex compagna), sono state indirettamente associate al giallo di Favara.

Le indagini dei carabinieri del reparto Operativo di Agrigento continuano serrate. Nei 10 mesi trascorsi, sono state tante le ipotesi avanzate, diversi anche i probabili depistaggi degli anonimi che si sono manifestati sia telefonicamente sia sui muri con misteriose scritte che però non hanno avuto riscontri dagli inquirenti. La scomparsa di Gessica Lattuca è stata associata anche ai fatti di cronaca avvenuti sull’asse Favara-Belgio. Ipotesi quest’ultima che vedrebbe, in Gerlando Russotto, nipote di Filippo, il collegamento.

“Mio nipote lo devono lasciare in pace, lui non c’entra niente, era in galera” - tuona Russotto che parla anche della sua posizione: ”Ringrazio il Signore che ero sottoposto alla misura cautelare della vigilanza, se no sarei finito in galera da innocente”. L’ex compagno, del presunto giro di prostituzione nel quale sarebbe finita anche Gessica, dice di non sapere niente. Russotto invece parla a ruota libera delle attenzioni che lo stesso avrebbe riservato ai figli e alla loro madre e racconta anche di un regalo. “Quando eravamo in Belgio – ha detto l’ex compagno di Gessica – per il suo compleanno gli ho regalato un anello con il diamante, ma lei lo ha venduto al Villaggio Mosè, controllate che risulta”. Anche in questo caso, Filippo Russotto, con il suo “controllate” lancia un ulteriore invito agli inquirenti, sostanzialmente chiede di verificare se quell’anello è stato realmente portato in un compro oro dall’ex compagna. Potrebbe quel gioiello avere rilevanza in questa triste e controversa vicenda?