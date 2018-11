Qualcuno agisce con prudenza, altri con indifferenza: le telecamere continuano ad incastrare i "lanciatori seriali"

C'è chi lo fa con indifferenza, quasi come se nulla fosse. E chi invece - come dimostrano le immagini dei filmati realizzati dalla polizia municipale - cerca di verificare se, in zona, ci sono occhi indiscreti. In un modo o nell'altro, comunque, i rifiuti vengono abbandonati e le discariche a cielo aperto, nonostante gli sforzi per la bonifica e nonostante quelli per i controlli, si ingrossano e invadono marciapiedi, strade e scalinate.

Due le persone "pizzicate" in via Orazio, nei pressi della basilica della Beata Maria Vergine Immacolata, e una invece quella filmata - e naturalmente identificata - in piazza Ugo La Malfa. Ai tre nuovi incivili - scoperti dagli agenti della polizia municipale nelle ultime ore - sono state elevate sanzioni da 600 euro a testa.

I controlli sistematici e la raffica di multe elevate - sono 800 da quando è iniziata la raccolta differenziata con il servizio di "porta a porta" - non sembrano però essere da monito visto che, tanto in centro storico quanto in periferia, i "lanciatori seriali" continuano ad agire. E credono di farlo in maniera indisturbata. Credono, appunto, perché invece - come dimostrano anche questi filmati - prima o poi verranno scoperti, identificati e sanzionati dalla polizia municipale.