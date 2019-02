Tornavano da Palermo dopo aver fatto il "carico", trovati con hashish e marijuana: arrestati

Tornavano da Palermo dopo aver fatto il "carico". Non s'aspettavano naturalmente di trovare in piazzale Rosselli i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che, per l'ennesima volta, hanno dato corso - nella serata di sabato - ad un autentico rastrellamento antidroga.

Notato il nervosismo dei due giovanissimi - due 19enni, originari del Gambia, richiedenti asilo politico, - i poliziotti hanno fatto scattare il controllo mirato. I due sospetti sono stati, dunque, bloccati e perquisiti. Ancora una volta, l'occhio lungo dei poliziotti ci aveva visto giusto perché i due erano in possesso di un chilo e 400 grammi di hashish e di 6 grammi di marijuana.

Entrambi sono stati portati alla caserma Anghelone dove gli è stata contestata l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e dove è scattato l'arresto.

Anche questi controlli, predisposti dal questore Maurizio Auriemma, rientrano nella cosiddetta operazione "Periferie sicure".