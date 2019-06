Intimidazione al procuratore Patronaggio, il prefetto: "La tutela verrà rafforzata"

"Gli organi di polizia hanno stabilito di continuare rispetto alla linea che già era stata adottata e avviata da diverso tempo a tutela del procuratore Patronaggio e ulteriori misure saranno implementate per adeguare, ancora meglio, questo meccanismo dopo questo nuovo vile atto intimidatorio". Lo ha spiegato, a margine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura, il prefetto di Agrigento Dario Caputo. "L'attenzione non è mai mancata, ma i meccanismi che sono già in atto verranno implementati" - ha ribadito il prefetto Caputo - .

Stando a quanto è emerso a margine del vertice urgente, non ci sono elementi per capire da dove la lettera di minacce di morte, accompagnata da un proiettile di piccolo calibro, sia stata spedita. Mentre lo scorso settembre, si individuò la Toscana come regione della spedizione, adesso non ci sono elementi. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, verranno portate avanti dai carabinieri.