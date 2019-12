Riconoscimenti del Coni per meriti sportivi: premiati anche tre associati Aia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un Importante riconoscimento stasera e’ stato consegnato a tre nostri associati per meriti sportivi . Infatti durante la Festa dello Sport svoltasi ad Agrigento il CONI ha premiato rispettivamente l’AB Giuseppe Liberto Presidente onorario della nostra sezione per la carriera dirigenziale svolta nell’ AIA , Antonino Alesi nostro OA alla CAN come Osservatore arbitrale distintosi nella stagione 2018/19 e il nostro vice presidente Antonino Costanza a disposizione della CAN C come arbitro distintosi nella stagione 2018/19. Grande soddisfazione e’stata espressa dal nostro Presidente Gero Drago che ha sottolineato il grande merito dei nostri tre associati sempre distintosi per serietà , professionista e attaccamento al ruolo ricoperto e ha voluto evidenziare come negli ultimi anni il CONI stia sempre più riconoscendo l’AIA e la nostra Sezione per il lavoro svolto dai nostri associati .