Il 5 giugno si celebre la Giornata mondiale dell’ambiente 2020. L’iniziativa nasce nel 1972 dall’Assemblea delle Nazioni Unite in occasione dell’istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. La prima edizione della Giornata mondiale dell’ambiente fu celebrata il 5 giugno del 1974 con il motto Only one Earth.

“E’ il momento per la natura” è lo slogan dell’edizione 2020; una frase che invita a riflettere sul rapido declino della biodiversità della Terra. Una sorta di estinzione di massa che attualmente vede a rischio circa un milione di specie viventi. E ciò a causa della distruzione degli ecosistemi.

Numerosi eventi sono previsti in diversi paesi, molti dei quali online e in streaming per via delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

A turbare le celebrazioni di questa giornata dedicata all’ambiente non contribuisce affatto quanto accaduto nel parco nazionale della Silent Valley, in Kerala, dove un esemplare di elefante femmina che avrebbe partorito fra circa 18 mesi, è stato ritrovato in piedi, la testa immersa nelle acque del fiume Velliyar nel tentativo disperato di lenire una profonda ferita alla mascella inferiore. Per le guardie forestali del parco indiano l’elefante si sarebbe provocato la lacerazione fatale dopo aver mangiato un ananas riempito di petardi.