Liceo scientifico "Leonardo", si inaugura il corso di studi in Epistemologia

Il prossimo 16 dicembre, alle ore 9,00, nell’Aula Savino Flora del Liceo Scientifico Statale Leonardo di Agrigento, diretto dalla Dirigente Scolastica Patrizia Pilato si inaugurerà il Corso di Epistemologia, attivato nell’Istituto lo scorso mese di novembre.

Per l’occasione il Prof.re Francesco Giudice ,ieri brillante allievo del Leonardo, oggi docente di Storia della Scienza e responsabile del Dipartimento Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo terrà una lezione sul rapporto tra cultura scientifica e cultura umanistica. Il professore Giudice si è recentemente distinto per la clamorosa scoperta nella biblioteca della Royal Society di Londra della versione più antica della «Lettera a Benedetto Castelli» di Galileo Galilei, datata 1613, nel momento in cui cominciavano a diffondersi le accuse di eresia contro lo studioso per le sue tesicopernicane in contrasto con la visione dominante del tempo dell’universo e del movimento degli astri.