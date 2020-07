Consorzio universitario, l'annuncio ufficiale dei soci: "Mangiacavallo nuovo presidente"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è svolta oggi, al Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, l’assemblea dei soci per l’insediamento del nuovo Presidente e Della nuova Governance .

Adesso è ufficiale, il dott. Mangiacavallo sarà alla guida di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, nominato direttamente dall’Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione Roberto Lagalla.

Il Presidente f.f. dott. Giovanni Di Maida, che è stato alla guida del Consorzio fino ad oggi lavorando strenuamente per la ripresa del Consorzio, oggi riprenderà la sua carica di vicepresidente al fianco di Nenè Mangiacavalo, medico e con una lunga esperienza in politica, insieme al prof. Lavanco che rappresenterà l’Universita di Palermo.

“Un sentito ringraziamento a chi ha gestito con difficoltà nell’ultimo periodo il Consorzio Universitario, in primis al dott. Di Maida” Dichiara Mangiacavallo e continua “Ho accettato con piacere la nomina di Presidente di Empedocle, perché credo fermamente nel ruolo fondamentale che il Consorzio può avere per la Provincia di Agrigento. Spero che possa sempre più diventare, il volano della crescita non solo culturale, ma anche economica e sociale di un vasto territorio che possiede grandi e riconosciute potenzialità”

Il dott. Di Maida nella sua dichiarazione, esprime “grande compiacimento per la nomina di Nenè Mangiacavallo che è espressione del territorio. Vi è già grande unità di intendi, rispetto al lavoro fatto ed alle nuove prospettive di crescita del Consorzio Universitario Empedocle. Lavoreremo unitamente al rappresentante UNIPA prof. Lavanco , nell’interesse del territorio”

Con la Nomina del nuovo Presidente,del Consiglio d’Amministrazione, una offerta formativa ancora più ampia dell’Università degli Studi di Palermo ed un corso di laurea In Mediazione Linguistica e Culturale della scuola Agorà Mundi, il Consorzio Empedocle, si candida ad essere uno dei migliori poli per l’accoglienza dei già numerosissimi studenti che vorranno intraprendere nuovi ed importanti studi, non solo nella nostra provincia, ma nell’interoterritorio regionale e nazionale, promuovendo una lunga serie di iniziative culturali di spessore per ampliare maggiormente il suo raggio di azione.

Il 29 di questo mese, l’insediamento del Presidente Mangiacavallo e la nuova Governance, verrà presentato con una manifestazione pubblica, nell’ Auditorium del Consorzio Universitario, nel rispetto delle normative anti contagio emanate dallo Stato Centrale.