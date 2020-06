Montevago, via al progetto per la riqualificazione della guardia medica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Asp di Agrigento appronterà un progetto per la riqualificazione della struttura della guardia medica di Montevago. Dopo i primi interventi di manutenzione già realizzati e l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza per garantire sicurezza agli operatori sanitari, si realizzeranno lavori di ristrutturazione di alcune aree danneggiate della struttura con l’obiettivo di poterle utilizzare per un potenziamento dei servizi sanitari”. Lo ha fatto sapere il sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo oggi a margine di un sopralluogo con i tecnici dell’Azienda sanitaria provinciale.