Amministrative, Vox Italia, rompe gli indugi: "Sposiamo il progetto di Franco Miccichè"

Vox Italia,il movimento politico nato ufficialmente nel settembre 2019 che ha come frontman Diego Fusaro e un ufficio politico nazionale,oltre parlamentari nazionali,consiglieri regionali e amministratori locali sparsi sul territorio nazionale,annuncia attraverso il segretario provinciale di Agrigento Roberta Lala di aver sposato Franco Miccichè come candidato Sindaco della città dei templi,come autentica novità per dare un fortissimo scossone allo status quo.

“Con la ripresa della vita quotidiana anche se ancora con le limitazioni del caso,dopo il lockdown per il coronavirus,dichiara ancora Roberta Lala,abbiamo definito la nostra linea politica in vista delle elezioni amministrative del prossimo autunno e dopo un’attenta valutazione con tutto il gruppo dirigente locale e provinciale abbiamo ritenuto che la candidatura del Dott.Franco Miccichè sia l’unica a poter dare una sterzata al governo locale.

Avremo la nostra lista e il simbolo di Vox Italia in consiglio che sosterrà un uomo autentico quale Miccichè e un progetto politico-amministrativo che ha trovato un’unità di intenti e di condivisione del progetto,sulla base di contenuti e idee fattibili per una città patrimonio dell’Umanità.

Un progetto di profonda rottura con l’attuale gestione di governo locale e di un’amministrazione che si è caratterizzata soprattutto per l’inadeguatezza,l’incapacità e l’inefficienza nel dare un indirizzo e dei risultati agli agrigentini che si sono conclamati negativamente già prima del covid-19.

Siamo certi e per gli agrigentini sarà una gradita occasione di rilancio che il progetto Miccichè sia vincente.Una persona prima di tutto che ha una qualità innata,doti umane,professionali e di rispetto per le fasce deboli che lo porteranno a governare la città con uno spirito positivo e determinato nell’interesse reale dei bisogni di una comunità oggi in una crisi profonda.

Nel programma di governo,Vox Italia ha preteso che si inserisse un punto irrinunciabile per creare un ufficio speciale con tecnici già formati,progettisti,esperti, risorse umane specifiche,cosa che finora è stata solo declamata e mai realizzata,per sfruttare e attingere alle risorse regionali,extraregionali ed europee per far ripartire un modello vincente e di sviluppo che possa avere ricadute vere a livello economico,turistico e culturale.

Per questo l’impegno politico di Vox Italia segnerà per i cittadini agrigentini un modo di fare politica circolare che abbraccia le migliori risorse ed energie di tutte le classi sociali presenti ad Agrigento.