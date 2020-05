Trasporto pubblico, Savarino: "Sbloccare i finanziamenti e rimodulare gli affidamenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Abbiamo impegnato il governo a trattare con Roma per sbloccare velocemente tutti i finanziamenti per il trasporto pubblico locale e rimodulare gli affidamenti, alla luce dell'emergenza Covid 19". Così la Presiedente della IV Commisisone, on. Giusi Savarino, in merito all'approvazione di una risoluzione sul settore Trasporto Pubblico Locale.

"Diamo ossigeno e risposte concrete a tutti i settori produttivi, gravemente colpiti dalla crisi, e lo facciamo grazie ad un continuo e proficuo raffronto con le associazioni di categoria. Nella Commissione che presiedo, adottiamo ogni atto o provvedimento di nostra competenza, che possa essere di impulso per il rilancio delle attività"