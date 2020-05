Stabilizzazione all' Asp di Agrigento, Savarino: "Finalmente i lavoratori avranno certezze"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Voglio salutare la festa dei lavoratori con una buona norizia" dichiara l'onorevole Savarino "basta pracari all' Asp di Agrigento : è stato pubblicato il bando che stabilizzerà i lavoratori dell'azienda, così da eliminare l'ultima sacca di precariato rimasta in Asp. Finalmente i lavoratori avranno certezze, parliamo di una platea di oltre 200 risorse tra asu, sanitari e amministrativi, questi ultimi rimasti fuori dalla prima applicazione della legge Madia.

Complimenti ai direttori Mazzara e Mancuso che, nonostante l'emergenza Covid-19, egregiamente gestita, sono riusciti a completare il farrigginoso iter burocratico per la pubblicazione del bando, ed a dare, quindi, risposta a questi lavoratori, che così potranno lavorare con più serenità ed offrire un servizio migliore a presidi e territorio. Questa è la giusta direzione, Buona festa dei lavoratori".