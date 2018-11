Sciacca come “Destination Wedding”, la proposta del consigliere Curreri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale Alessandro Curreri ha ritrasmesso il contenuto di alcune proposte fatte in precedenza alla giunta Valenti. Tra queste vi è la proposta di deliberazione sui “Matrimoni fuori dal Comune”, che ha incuriosito non poco il nuovo assessore ai servizi demografici Mario Tulone.

Sciacca sta assistendo ad una emigrazione senza precedenti: tanta manodopera formata e specializzata nel settore alberghiero e ricettivo, lascia Sciacca in cerca di lavoro e troppo spesso difficilmente riesce a tornare. Lo diremo fino allo sfinimento che bisogna aggredire settori e fette di Turismo, promuovendo il nostro territorio. E il "Turismo Nuziale" potrebbe dare un corposo contributo in tal senso. Perché non pensare a Sciacca come “Destination Wedding”?

Sappiamo che ci sono state diverse richieste di turisti che purtroppo non sono state accettate. Bisogna superare queste difficoltà tecniche. Si stima che per ogni matrimonio "fuori dal Comune" che Sciacca non riesce ad accogliere, si perda un indotto complessivo, di circa 30.000 €. Questa proposta è una vera e propria scommessa economica.

Con il nuovo regolamento proposto dal Capogruppo del MoVimento 5 Stelle, si potranno celebrare Matrimoni fuori dalla Casa Comunale, in prestigiose locations quali la Chiesa della Raccomandata, il Castello Luna, Piazza Angelo Scandaliato, nonché scenari incantevoli come le nostre spiagge. La Democrazia Partecipata potrebbero infine servire a creare un fondo/premio per incentivare la nascita di imprenditoria giovanile attraverso un concorso di idee. Un gruppo di giovani formati può avere una idea di aprire una società turistica o innovativa, come ad esempio una ditta di catering.

Un piccolo contributo, un piccolissimo intervento per cercare di frenare l’emigrazione dei nostri cittadini, nell'esclusivo interesse di fare il bene per la nostra città.