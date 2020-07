Elezioni, Fratelli d'Italia sostiene la candidatura di Matteo Ruvolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A Ribera, ieri, venerdì 10 luglio, in una sala gremita di persone, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione del candidato a sindaco, Matteo Ruvolo. All'evento hanno partecipato i vertici provinciali di Fratelli d'Italia, il portavoce provinciale, Fabio La Felice, ed il dirigente nazionale, Calogero Pisano.

Queste le parole con cui il portavoce provinciale, La Felice, esprime la propria soddisfazione: "Siamo onorati di aver partecipato alla presentazione della candidatura a sindaco di Ribera di Matteo Ruvolo, uomo capace e di grande spessore, che appoggeremo con una nostra lista di candidati al consiglio comunale, nella convinzione che questa sia la scelta migliore per i riberesi, e siamo, al contempo, lieti che quasi tutto il centrodestra abbia trovato convergenza su questo illustre candidato. Voglio sentitamente ringraziare il consigliere comunale, Rossella Failla, ed il gruppo di Fratelli d'Italia di Ribera, con in primis il prezioso ed instancabile Giovanni Di Caro, vero valore aggiunto, per l'importante lavoro svolto che ha reso possibile la costituzione di una lista candidati di qualità da presentare al vaglio dei cittadini".