Rottamazione ter, Sodano: "Operazione di recupero crediti soddisfacente"

Sono estremamente soddisfatto per la straordinaria operazione di recupero crediti da parte dello Stato che, su 38,2 miliardi di euro, potrà incassare fino a 21,1 miliardi altrimenti non recuperabili, grazie alla Rottamazione Ter e al “Saldo e Stralcio”, presenti nella prima legge di Bilancio del Governo Conte.

I provvedimenti, indirizzati soprattutto alla piccola e media impresa, segnano un record storico per il nostro paese e con la riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019 si darà ad altri imprenditori e padri di famiglia la possibilità di saldare i propri debiti con lo stato, tenendo conto delle gravi difficoltà che ogni cittadino ha vissuto per colpa della pesante e mal gestita crisi finanziaria.

La proroga del termine delle due misure fiscali è contenuta nel Decreto Crescita ed è stata frutto di un lavoro collettivo, promossa peraltro da istanze pervenute dal territorio di Agrigento e recepite grazie all’impegno di diversi professionisti tra cui quella dell’avvocato Lillo Massimiliano Musso di Ravanusa.

Il Decreto Crescita, che facilita la ripresa economica del nostro paese e che contiene peraltro la norma salvacantieri per completare l’Agrigento-Caltanissetta e l’Agrigento-Palermo, è attualmente in discussione in commissione Bilancio, di cui sono componente, e verrà approvato alla Camera durante la prossima settimana.