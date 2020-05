Ritardi cassa integrazione in Sicilia, Rosalba Cimino M5S: “Gravi disagi per tutta l’isola”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La deputata alla Camera del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, condivide la preoccupazione dei deputati siciliani che si sono fatti portavoce delle migliaia di persone residenti sull’isola ancora in attesa della cassa integrazione. «Sono tanti, troppi i lavoratori siciliani che ancora oggi attendono lo sblocco delle pratiche da parte della Regione per l'erogazione della cassa integrazione in deroga – ha spiegato - Tali ritardi hanno causato e continuano a farlo, gravi disagi alle famiglie in tutta l'Isola». Sul caso i deputati alla Camera del Movimento 5 Stelle siciliani hanno, dopo aver firmato una interrogazione presentata al Ministero del Lavoro, sottoscritto un secondo atto ispettivo, rivolto questa volta al Ministero della Pubblica Amministrazione, rimarcando con forza la confusa gestione della Cig da parte della Regione Siciliana.

Oltre a Rosalba Cimino, le firme sul documento sono di: Antonella Papiro, Angela Raffa, Davide Aiello, Leonardo Salvatore Penna, Azzurra Cancelleri, Filippo Scerra, Roberta Alaimo, Vita Martinciglio, Valentina D'Orso, Dedalo Pignatone, Vittoria Casa e Eugenio Saitta e Andrea Giarrizzo, primo firmatario. «Dal farraginoso funzionamento della piattaforma informatica – spiega il documento presentato - alla quale si è potuto accedere a partire solo da fine aprile, ai mancati trasferimenti di personale che avrebbero consentito di accelerare la gestione delle pratiche, è evidente che qualcosa a livello regionale non abbia funzionato. Queste pratiche, se portate avanti tempestivamente, avrebbero sicuramente fornito un contributo prezioso in un delicatissimo momento di emergenza economica e sociale, non solo agli stessi lavoratori, ma anche alle imprese che in molti casi stanno avanzando somme ai loro dipendenti».