Rimpasto in giunta, Borsellino: "L'amministrazione naviga in solitario"

"Nel salutare l'ex assessore Biondi ed augurando buon lavoro al neo assessore Amato, crediamo fermamente che per l'ennesima volta questa amministrazione a guida Firetto sia di fatto un amministrazione che naviga in solitario, che non tiene conto delle forze politiche presenti in Consiglio comunale, trincerandosi sempre di più nella sua solitudine ed allontanandosi ancor di più dai cittadini". A dichiararlo il presidente della Prima commissione consiliare permanente allo Sviluppo economico, Salvatore Borsellino.

"Caro sindaco crediamo fermamente che prima di fare cambio pedina,doveva venire a discutere in Consiglio Comunale il punto, in merito l'attuazione del programma politico amministrativo firmato dalla forza politica che rappresento e non solo.Nell'augurare un ottimo e proficuo lavoro all'assessore Amato che personalmente stimo, siamo certi ed ancora più convinti che la mozione di sfiducia Borsellino-Carlisi, sia l'atto che va necessariamente firmato e trattato al fine di restituire la parola ai cittadini con il proprio voto".