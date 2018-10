Un anno dopo il voto, Catanzaro organizza una manifestazione: "C'è ancora tanto da fare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Una buona RÆGIONE. Un’occasione per ascoltare il territorio” è il titolo della manifestazione promossa dal parlamentare

regionale Michele Catanzaro per sabato 27 ottobre dalle ore 15:00 al Madison di Realmonte.

L’iniziativa si articolerà in tre sessioni di ascolto e dibattito, che vedranno protagonisti soprattutto i sindaci del territorio

insieme ad esperti del settore turistico e del mondo giovanile, con particolare attenzione alle politiche sociali e sanitarie;

e ancora amministratori locali e rappresentanti territoriali a vari livelli e personalità legate ad Ambiente ed attività produttive

con specifico riferimento ai fondi comunitari.

“A quasi un anno dalla mia elezione all’Assemblea Regionale Siciliana, avrò modo di tirare una prima somma e analizzare

il percorso fatto e quello, ben più lungo e spero entusiasmante, che c’è ancora da fare” afferma l’ On.le Catanzaro che

incalza “essere deputato regionale, rappresentare ogni giorno, con dedizione e impegno i cittadini siciliani, e in particolare

il mio territorio, è un grandissimo onore ma è anche un’infinita responsabilità. Ho immaginato e voluto un evento in cui

protagonista sia il territorio. Il campo di battaglia quotidiano di chi affronta le inefficienze e i limiti strutturali ed economici;

di chi si sbraccia per offrire servizi; di chi si fa carico dei bisogni e delle istanze dei cittadini vivendo ogni giorno in trincea.

Nessuna passerella politica quindi ma un momento di confronto schietto e onesto, per ascoltare proposte concrete e fare

buona politica”.