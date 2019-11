Il sottosegretario Azzolina in visita a Racalmuto e alla fondazione Sciascia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Venerdì 15 Novembre avrò il piacere di accompagnare il Sottosegretario di Stato all’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lucia Azzolina in visita istituzionale presso alcuni istituti scolastici di Agrigento. Alle 15.00 raggiungeremo Racalmuto, ed in particolare la Fondazione Sciascia, una realtà molto importante per la nostra cultura e pertanto oggetto dell’attenzione del sottosegretario che, durante questa sua breve visita, non ha voluto perdere l’occasione, proprio nell’anno del trentennale dalla morte del grande intellettuale racalmutese, di conoscere quel luogo dove se ne conserva intatta la memoria. Per il 2020 la Fondazione sta inoltre programmando e definendo un ricco calendario di iniziative ed eventi per celebrare i 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia”. Lo scrive il deputato del movimento Cinque Stelle Rosalba Cimino.